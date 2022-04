Michael Bay: "Non mi interessa lo schiaffo di Will Smith quando i bambini vengono uccisi in Ucraina"

Michael Bay ha declinato i commenti sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar accusando Hollywood di essere troppo autoreferenziale mentre in Ucraina si combatte una guerra.

Michael Bay non è interessato a rispondere alle domande sullo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022 quando nel mondo stanno accadendo drammi come la guerra in Ucraina.

Michael Bay ha diretto Will Smith in due dei suoi film d'azione più noti, Bad Boys e Bad Boys II. Quando gli è stato chiesto da Yahoo di commentare lo schiaffo a chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, Bay ha risposto:

"Non mi interessa davvero. Non stavo guardando la cerimonia. L'ho visto. Prima di tutto, è sbagliato per cominciare. Non mi interessa davvero. Hollywood diventa molto egocentrica. Ci sono bambini che vengono fatti saltare in aria in Ucraina in questo momento. Dovremmo parlare di questo".

Sull'incidente agli Oscar, Michael Bay ha aggiunto solo un commento: "Ho lavorato con lui. Non è quel tipo di persona. Non l'ho mai visto perdere la calma in quel modo. Ho pensato che fosse una messa in scena perché ho visto il suo sorrisetto. Sono stato sul set quando Will giocava con le persone. È stato uno schiaffo. Non un pugno. È molto bravo a combattere, è allenato in questo. È sbagliato per cominciare. Poi ho capito l'urlo... era folle di rabbia".

Denzel Washington sullo schiaffo di Will Smith: "Chi siamo noi per condannare?"

I film di Smith and Bay hanno incassato oltre 400 milioni in tutto il mondo. Will Smith è tornato al franchise nel 2020 con il terzo capitolo, Bad Boys for Life, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. Il terzo film ha incassato 426 milioni di dollari in tutto il mondo.