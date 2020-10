Will Smith: "Robin Williams ha avuto un impatto profondo su di me e la mia famiglia"

Will Smith e la sua famiglia ricordano Robin Williams e il grande impatto che l'attore ha avuto sulle loro vite: 'Quante risate in casa nostra, grazie a lui'.

Will Smith e il resto della sua famiglia sono stati recentemente premiati con il Robin Williams Legacy of Laughter Award, e per l'occasione hanno voluto omaggiare la memoria dell'attore ricordando quanto questi abbia influenzato le loro vite.

Robin Williams, il saluto dei pupazzi di Sesame Street

Il premio viene consegnato ogni anno tramite l'organizzazione no-profit fondata da Glenn Close, Bring Change to Mind, atta a combattere lo stigma contro le malattie mentali, e per questo 2020 sono stati proprio gli Smith a riceverlo.

"Robin Williams era un maestro assoluto della connessione umana" ha affermato Will "Voleva che tu ridessi. Era come se avesse bisogno che tu ridessi, e per quanto breve potesse essere quel momento, lui era sempre alla ricerca di quell'interazione che si sarebbe potuta creare e che sarebbe stata davvero memorabile e magica"

"Ci sono state così tante risate in questa casa grazie a Robin Williams" ha continuato, come riporta anche il sito CheatSheet, per poi passare la parola alla moglie.

"È assurdo come abbia avuto un impatto sulle vite di ogni generazione di questa famiglia. Ha avuto un impatto su tutti noi, in un qualche modo" ha infatti aggiunto Jada Pinkett Smith, ricordando la lunga e prolifica carriera dell'attore di Hook - Capitan Uncino e L'Attimo Fuggente.

Robin Williams in una scena del film Insomnia

Robin Williams, scomparso nel 2014 all'età di 63 anni, ha combattuto a lungo con la depressione, ma è impossibile dimenticare la gioia che ha portato nelle case di tutti noi grazie ai suoi iconici ruoli, uno dei quali è stato ereditato di recente proprio da Will Smith in occasione del live-action Disney di Aladdin. In una vecchia intervista con Entertainment Weekly!, Smith aveva dichiarato che, seppure fosse difficile riuscire ad essere all'altezza di un tale attore e della sua performance, lui avrebbe fatto del suo meglio per rendere giustizia al personaggio e al suo interprete "Il Genio è un personaggio senza tempo; hai modo di dire e fare di tutto, così ho iniziato a provare maggiore sicurezza nel fatto che avrei potuto realizzare qualcosa che sarebbe stato un omaggio a Robin Williams, ma che fosse anche musicalmente differente, come anche il sapore del personaggio, in modo da renderlo più unico che un'imitazione [di quella che è stata l'interpretazione originale di Robin], e cercare di competere con lui".