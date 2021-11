Will Smith rivela: "Una volta mia madre beccò me e la mia ragazza mentre lo facevamo in cucina"

Will Smith ha rivelato un imbarazzante momento della sua adolescenza nella sua autobiografia: quando la madre lo beccò a fare sesso in cucina con la sua ragazza.

Will Smith ci sta raccontando tanti aneddoti della sua carriera e vita privata nel libro autobiografico Will, inclusa quella volta in cui venne colto in flagrante dalla madre durante un rapporto sessuale con la sua ragazza nel mezzo della cucina.

Già, è andata proprio così... Una di quelle situazioni che lasciano cicatrici emotive a vita, che tutti gli adolescenti sperano non accada mai e tutti i genitori pregano di non ritrovarsi davanti agli occhi.

Eppure a Will Smith è successo quando aveva 16 anni, alle 4 del mattino. Smith all'epoca ospitava la propria ragazza, Melanie Parker, di cui era "profondamente innamorato". La madre della giovane era stata incarcerata per aver ucciso il marito e padre di Melanie, e la ragazza, che in quel periodo era in lite con la zia, presso la quale era andata ad abitare a seguito della tragedia, si era ritrovata senza un tetto sulla testa.

I genitori di Smith avevano dunque acconsentito a ospitare Melanie a patto che i due non facessero sesso, ma appena tre mesi dopo, ecco che accadde.

L'attore spiega, come riporta anche The Insider, che la madre doveva essere ormai addormentata al piano di sopra, e non in giro per la casa alla ricerca di una tazza di caffè alle 4 di mattina "e con indosso delle ciabatte troppo silenziose per riuscire a proteggere la sua delicata sensibilità, dato che in quel momento approcciò la soglia della cucina...".

"Ancora piena d'innocenza, ha premuto l'interruttore della luce come aveva fatto innumerevoli volte prima, ma questa volta i suoi occhi si posarono sul suo primogenito e la ragazza che ci davano dentro" scrive "Da adolescente, all'infuori di quando riporti degli infortuni fisici, non puoi sentirti peggio del momento in cui vieni beccato da tua madre mentre tua e la tua ragazza lo fate a pecorina sul pavimento della sua cucina".