Will Smith, Netflix mette in pausa la produzione di Fast and Loose: accadrà anche per Bad Boys 4?

Dopo i recenti avvenimenti con protagonista Will Smith, Netflix sembra aver premuto il tasto pausa sulla produzione di Fast and Losse, e chissà se a breve non possano seguire altri titoli come Bad Boys 4.

Sembra che Will Smith avrà parecchio tempo a disposizione nei prossimi mesi. Le azioni dell'attore Premio Oscar durante l'ultima cerimonia degli Academy Award hanno portato gli studios a delle pause forzate nella produzione di film con lui come protagonista, come ad esempio Netflix e la pellicola Fast and Loose, e apparentemente lo stesso accadrà con Bad Boys 4.

A segnalarlo è l'Hollywood Reporter, che offre un po' di contesto per gli ultimi sviluppi.

Per quanto riguarda Fast and Loose, infatti - che raccontava la storia di un boss del crimine che, dopo aver perso la memoria, scopre di aver sempre vissuto una doppia vita, facoltoso criminale e agente della CIA senza un soldo -, il film di produzione della nota piattaforma streaming aveva già perso il suo regista, David Leitch, pochi giorni prima degli Oscar.

Netflix, che pare fosse in competizione con Universal per accaparrarsi il nuovo progetto di Leitch (Fall Guy con Ryan Gosling, che ora sarà priorità per il regista), ha poi deciso di ovviare alla perdita facendo partire subito la ricerca di un sostituto, forte delle alte probabilità di vittoria agli Oscar del protagonista della pellicola, ovvero Smith.

Ma dopo quanto accaduto il 27 marzo, sembra che lo streamer abbia deciso di dare precedenza ad altro, almeno per il momento.

Non sappiamo se vi saranno simili conseguenze anche su altri progetti a cui Smith è legato, come ad esempio il film di Apple TV+ Emancipation, attualmente in fase di post-produzione, ma che non ha ancora una data d'uscita; o anche il quarto capitolo di Bad Boys, che secondo delle fonti sarebbe stato in fase di sviluppo attivo prima degli Oscar, e ora potrebbe essere messo in pausa. Ci sono alte probabilità che sia così, ma staremo a vedere.