Will Smith e l'Italia: dopo Muccino, Stefano Sollima lo dirigerà nel thriller ad alto budget Sugar Bandits

Il legame tra Will Smith e il cinema italiano si rafforza, dopo Gabriele Muccino arriva Stefano Sollima a dirigerlo in un thriller high-budget.

Will Smith tornerà a confrontarsi con un regista italiano dopo la felice esperienza con Gabriele Muccino. Stavolta sarà Stefano Sollima a dirigerlo in un thriller ad alto budget intitolato Sugar Bandits, come rivela Deadline.

Adattamento del romanzo di Chuck Hogan del 2010 Devils In Exile, il film vedrà il premio Oscar Will Smith nei panni di un ex soldato delle forze speciali alla guida di una squadra di vigilanti che cerca di spazzare via il traffico di droga a Boston.

Una foto di Stefano Sollima

Will Smith e Jon Mone produrranno Sugar Bandits attraverso i Westbrook Studios con la supervisione di Ryan Shimazaki, Stuart Ford produrrà per AGC Studios, che finanzia interamente il film, e Richard Abate produrrà per 3 Arts Entertainment. Stefano Sollima produrrà con i partner Gina Gardini e Ludovico Purgatori.

Stefano Sollima: l'italiano amato da Hollywood

Stefano Sollima è noto per aver esplorato le complesse dinamiche tra legge, ordine e mondo criminale in vari progetti cinematografici e televisivi. Al momento è impegnato nella lavorazione della serie Netflix in quattro parti Il Mostro, basata sulla vicenda de Il Mostro di Firenze. La serie non ha ancora una data ufficiale di debutto, ma probabilmente non arriverà prima della fine del 2024.

Lo scorso anno Sollima ha co-sceneggiato, prodotto e diretto il film Netflix, Adagio, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia. In precedenza, ha diretto il film Amazon Senza rimorso con Michael B. Jordan e Sicario con Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener e Isabela Moner. È stato regista dell'acclamata serie drammatica italiana Gomorra e della serie limitata Prime Video sul traffico di droga ZeroZeroZero con Gabriel Byrne, Dane DeHaan e Andrea Riseborough.