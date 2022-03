Will Smith, parla la madre: "È sempre stato equilibrato, non l'ho mai visto fare una cosa del genere"

La madre di Will Smith ha parlato dello schiaffo che l'attore ha dato a Chris Rock in occasione degli Oscar 2022. La donna ha ammesso di essere rimasta sorpresa dall'atteggiamento del figlio, che lei stessa considera una persona da sempre molto equilibrata.

Qualche ora dopo il "fattaccio" degli ultimi Academy Awards, Caroline Smith ha rilasciato un'intervista nella quale si è detta "sorpresa" dalle azioni di suo figlio, Will Smith, premiato come miglior attore protagonista ma ancora al centro di un enorme vortice di polemiche per lo schiaffo dato a Chris Rock dopo che questo aveva fatto una battuta infelice su sua moglie, Jada Pinkett Smith.

La madre di Smith, Caroline, che vive a Filadelfia, dove Smith è cresciuto, ha dichiarato ad Action News: "Will è una persona sempre molto equilibrata". La donna ha quindi ammesso di essere rimasta "sorpresa" dalle sue azioni ed ha aggiunto: "Questa è la prima volta che lo vedo esplodere. La prima volta nella sua vita. Non l'ho mai visto fare una cosa del genere".

Caroline ha detto di aver parlato con Will il giorno dopo gli Oscar, lunedì 28 marzo, e gli ha consigliato di riposarsi un po'. Ha quindi aggiunto di essere orgogliosa del figlio dopo la sua vittoria come miglior attore per il film Una famiglia vincente - King Richard.

Poco dopo lo schiaffo a Chris Rock, Will Smith è salito nuovamente sul palco per ritirare il suo premio. L'attore è scoppiato in lacrime ed ha parlato dell'importanza della famiglia. Ha anche colto l'occasione per scusarsi per le proprie azioni con l'Academy e con gli altri colleghi candidati. In quel momento non si è scusato con Rock, cosa che ha invece fatto nelle ultime ore tramite un post sui social, in cui ha definito le proprie azioni "inaccettabili ed imperdonabili".

Caroline Smith ha detto che Will meritava di vincere il premio, affermando: "So come lavora, quanto lavora duramente. Ho aspettato e aspettato e aspettato. Quando ho sentito il suo nome, ero solo entusiasta". La donna ha aggiunto che secondo lei Smith avrebbe dovuto ricevere premi per tutti i suoi film. Anche la sorella minore dell'attore, Ellen Smith, che era con Caroline durante l'intervista, ha parlato del fatto che ha coinvolto suo fratello. "Ho avuto conversazioni con lui e mi ha davvero spezzato il cuore ascoltare le cose che ha detto di aver dovuto affrontare per arrivare dove si trova", ha detto Ellen.