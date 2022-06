Will Smith, Jessica Chastain ricorda la notte degli Oscar: "Ho cercato di portare un po' di calma sul palco"

Jessica Chastain ricorda com'è stato salire sul palco degli Oscar per ricevere il premio dopo gli accadimenti tra Will Smith e Chris Rock.

Degli Oscar 2022 tutti ricorderanno lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock, sebbene l'obiettivo della serata fosse premiare i grandi talenti del cinema. E l'attrice Premio Oscar Jessica Chastain ha sicuramente vissuto in modo particolare la sua vittoria agli Academy Award lo scorso aprile, salendo sul palco per ricevere la statuetta poco dopo la débâcle.

"È stata una notte davvero strana. Sono entrata in sala e potevo percepire un'atmosfera decisamente carica" ha raccontato l'interprete di Tammy Faye Messner nel film Gli Occhi di Tammy Faye, per la cui interpretazione Chastain è stata premiata proprio con il celebre riconoscimento "Stavo cercando di capire come respirare e creare un'aria di calma [e serenità]".

Perché per quanto ci possa preparare per certi momenti, che sono già in partenza piuttosto destabilizzanti, un evento del genere poco prima di salire sul palco non può che lasciare un po' destabilizzato chi dovrà richiamare l'attenzione dell'intera sala e del pubblico da casa: "Non sapevo ancora di preciso cosa avrei detto, e ci sono stati dei momenti in cui le emozioni stavano per prendere il sopravvento, così ho cercato di contenermi. Ma avevo un'idea su come utilizzare una piattaforma globale come quella se avessi avuto modo di salire sul palco".

E per chi credesse che quella della Chastain era sorpresa tutt'altro che genuina nel sentire pronunciare il suo nome dopo "E l'Oscar va a...", sappiate che non è andata affatto così, come si legge su IndieWire "Così tante persone dopo la cerimonia hanno potuto vedere quanto fossi genuinamente sorpresa [di aver ricevuto il Premio]. Sono solita tenere semplicemente la testa bassa e lavorare duramente".