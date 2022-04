Will Smith e lo schiaffo agli Oscar 2022: la parodia del Saturday Night Live (VIDEO)

La trasmissione comica Saturday Night Live ha preso in giro l'episodio violento verificatosi agli Oscar 2022 tra Will Smith e Chris Rock. Nello sketch, che potete vedere qui sotto, Smith (Chris Redd) si intrattiene con un anonimo ospite della serata (Jerrod Carmichael, conduttore della puntata) tra i vari momenti della disputa con Rock, presente solo tramite audio d'archivio dell'istante fatidico.

Una famiglia vincente - King Richard: Will Smith insieme a Saniyya Sidney e Demi Singleton in una scena del film

Non è l'unico segmento di Saturday Night Live ad aver preso di mira il momento più chiacchierato della cerimonia degli Academy Awards. Ne ha parlato anche il telegiornale satirico Weekend Update, con numerose battute sull'episodio, tra cui una di Michael Che sulla nozione errata che tutti fossero al corrente dell'alopecia da cui è affetta Jada Pinkett Smith, motivo per cui Will Smith ha aggredito Chris Rock dopo un'uscita di quest'ultimo che paragonava lei alla protagonista di Soldato Jane. Potete vedere il video di quella parte di Weekend Update qui sotto:

Qui invece, un altro momento di Weekend Update, con O.J. Simpson (Kenan Thompson) che dice la sua sull'accaduto, parte di una gag ricorrente del varietà in cui Simpson dice cose che lo fanno sembrare colpevole degli omicidi di cui è stato accusato negli anni Novanta:

Una famiglia vincente - King Richard: Will Smith, Saniyya Sidney e Demi Singleton in un'immagine

Continua così una settimana decisamente poco piacevole per Smith, il cui comportamento ha oscurato tutti i momenti belli della cerimonia, incluso quello che doveva essere il suo trionfo personale con la statuetta come miglior attore protagonista per la sua interpretazione in Una famiglia vincente - King Richard. Rock non ha sporto denuncia, ragion per cui la polizia non ha arrestato il divo la sera stessa, ma l'Academy sta ora decidendo se eventualmente sanzionare Smith, il quale si è già dimesso dall'organizzazione. Molto probabilmente gli sarà vietato di tornare alla cerimonia il prossimo anno, nel corso della quale in teoria dovrebbe presentare il premio per la migliore attrice protagonista.

Oscar 2022: dalla vittoria de I segni del cuore alla vergogna di Will Smith

Anche il sindacato degli attori sta valutando quali misure prendere, e nelle ultime ore è stato annunciato che due progetti a cui Smith è associato sono attualmente in standby, anche se è d'uopo precisare che entrambi erano nelle prime fasi di produzione e quindi posticipabili anche per altri motivi.