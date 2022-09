Win Or Lose: Will Forte nel cast della prima serie animata Pixar

Will Forte darà la voce al protagonista di Win Or Lose, la prima serie animata prodotta dalla Pixar in uscita sulla piattaforma streaming Disney+.

Will Forte, star di The Last Man on Earth, darà la voce al protagonista di Win or Lose, la prima serie Pixar e in uscita sulla piattaforma streaming Disney+. L'opera è stata annunciata in occasione del D23 Expo tenutosi il 9 settembre.

L'attore vestirà i panni dell'allenatore Dan all'interno della serie, la quale seguirà una squadra di softball delle scuole medie nella settimana precedente alla partita del campionato. Scritta e diretta da Carrie Hobson e Michael Yates e prodotta da David Lally, Win or Lose è una commedia sui temi dell'amore, della rivalità e delle sfide adolscenziali.

Ogni episodio verrà narrato dal punto di vista di un personaggio diverso, fornendoci uno sguardo nei differenti tipi di adolescenti all'interno della squadra di softball. Il debutto della serie su Disney+ è previsto per il 2023, ma non sono state fornite informazioni più precise sulla data. Nei prossimi mesi seguiranno sicuramente ulteriori novità, così come un trailer. Per ora cosa ne pensate della serie Pixar?