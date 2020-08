Will Ferrell nel trailer di David, il cortometraggio di Zach Woods

Will Ferrell è il protagonista del cortometraggio intitolato David, di cui è stato condiviso online il trailer.

Il progetto, di cui si mostra un breve assaggio di una sessione di terapia, è diretto da Zach Woods e avrebbe dovuto essere presentato al Festival di Cannes.

David ha come star Will Ferrell, che ha collaborato con l'attore e regista Zach Woods in occasione di The Office e Downhill, e William Jackson Harper (The Good Place). Il cortometraggio, della durata di undici minuti, segue un uomo profondamente depresso che contatta un terapeuta per una sessione di terapia di emeegenza. Ma non è l'unico ad aver bisogno di aiuto.

Il filmmaker ha sottolineato: "Volevo realizzare un film sulle persone che sono divertenti e tristi, e cercano di fare del loro meglio. Si tratta, nella mia esperienza limitata, della maggior parte delle persone".

Nel cast ci sarà anche Fred Hechinger, in passato in film come Vox Lux ed Eighth Grade.

Will Ferrell è stato recentemente star accanto a Rachel McAdams di Eurovision Song Contest: la storia dei Fire Saga. Il film è stato co-scritto da Ferrell in collaborazione con Andrew Steele e nel cast ci saranno anche Demi Lovato e Dan Stevens.

Il progetto diretto da David Dobkin (2 single a nozze) racconta la storia dei cantanti islandesi Lars Erickssong e Sigrit Ericksdottir che ottengono la possibilità di rappresentare la propria nazione all'Eurovision Song Contest.

