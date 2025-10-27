Wildwood: il viaggio ha inizio nel nuovo teaser del film d'animazione dei creatori di Coraline

LAIKA ha diffuso un nuovo teaser del film dark fantasy Wildwood, che si preannuncia proprio stupefacente e ultraterreno, come tutto ciò che viene prodotto dal celebre studio di animazione in stop-motion.

Basato sull'omonimo romanzo del 2011 di Colin Meloy, Wildwood introdurrà al pubblico due nuovi protagonisti: Prue McKeel e Curtis Melhberg. Prue è un'adolescente avventurosa che si inoltra nelle foreste che circondano Portland per salvare il fratellino Mac, che è stato rapito.

Il teaser offre ai fan un'entusiasmante panoramica dell'arte e della voglia dello studio di "alzare l'asticella" della stop-motion con un lavoro di altissimo livello.

Le anticipazioni contenute nel teaser

Adattamento della serie delle Wildwood Chronicles di Colin Meloy, in fase di sviluppo fin dal 2011, il film si preannuncia una svolta nell'animazione grazie al dispendio di mezzo e alla cura formale che trapela dal teaser, che mette in evidenza la "cura nella realizzazione dei pupazzi e della scenografia", come sottolinea Comingsoon.net. Dal Generale, un pupazzo ricoperto da 9.000 piume installate a mano, ai vasti paesaggi forestali ispirati ai veri boschi dell'Oregon, tutto è curato nel dettaglio. Come spiega Dave Burke, Chief Marketing and Operations Officer di LAIKA, "questo è il nostro film più ambizioso finora. Include 136 location, 54 personaggi eroici e 231 pupazzi reali". (fonte Screenrant)

Ambientato a Portland, nell'Oregon, Wildwood vede i ragazzi di seconda media Prue e Curtis avventurarsi in un bosco magico e nascosto per salvare il fratellino di Prue, che sarebbe stato rapito da un gruppo di corvi. Peyton Elizabeth Lee, Jacob Tremblay, Awkwafina, Amandla Stenberg, Carey Mulligan, Jake Johnson, Mahershala Ali, Richard E. Grant e Angela Bassett prestano la loro voce al film diretto da Travis Knight, in uscita nei prossimi mesi.