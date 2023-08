Wilderness: Fuori Controllo: il teaser trailer della serie con la sigla di Taylor Swift

Prime Video svela 'Look What You Made Me Do' di Taylor Swift dalla serie thriller Original britannica Wilderness: Fuori Controllo: ecco il teaser.

La canzone di Taylor Swift 'Look What You Made Me Do (Taylor's Version)' sarà la traccia che accompagnerà i titoli di testa della serie thriller Original britannica Wilderness: Fuori Controllo. Il brano ri-registrato dell'album Reputation fa il suo debutto globale nel teaser trailer della serie che sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 15 settembre.

La sprezzante 'Look What You Made Me Do (Taylor's Version)' riflette la trasformazione di Liv (Jenna Coleman) dopo che il suo apparentemente "per sempre felici e contenti" si trasforma velocemente in un vero incubo quando scopre che suo marito Will (Oliver Jackson-Cohen) la sta tradendo.

Liv, dopo aver scoperto il tradimento, diventa la protagonista dei brutti sogni di Will quando lo strazio lascia presto spazio a un'altra emozione: la furia. La coppia parte per il viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti su cui Liv ha fantasticato fin da piccola: dalla Monument Valley al Grand Canyon, passando per Yosemite, per finire con un weekend edonistico a Las Vegas dove liberarsi da polvere e sudore. Per Will è un'occasione per fare ammenda, mentre per Liv si apre uno scenario ben diverso: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo. Il luogo perfetto per vendicarsi. Guarda che cosa le hai fatto fare...

La traccia di Taylor Swift 'Look What You Made Me Do (Taylor's Version)' è l'ultima novità per questo thriller psicologico guidato da un team tutto al femminile: la serie è creata da Marnie Dickens, basata sul romanzo di B.E. Jones, diretta da So Yong Kim e ha per executive producer Elizabeth Kilgarriff.