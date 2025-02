Wild Horse Nine, nuovo film di Martin McDonagh, trova i suoi protagonisti

Il film Wild Horse Nine segnerà il ritorno alla regia di Martin McDonagh e nel cast ci saranno anche John Malkovich e Mark Ruffalo.

John Malkovich e Mark Ruffalo saranno i protagonisti del nuovo film diretto da Martin McDonagh, progetto intitolato Wild Horse Nine.

Searchlight Pictures sosterrà la produzione del ritorno dietro la macchina da presa dell'autore di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e Gli spiriti dell'isola, in fase di sviluppo fin dal 2021.

I primi dettagli sul film di McDonagh

Per ora non è stata svelata la trama di Wild Horse Nine e la produzione ha solo svelato che le riprese inizieranno nel mese di marzo a Rapa Nui, ovvero l'Isola di Pasqua, location che offrirà senza alcun dubbio la possibilità unica di avere dei paesaggi naturali spettacolari e affascinanti.

McDonagh tornerà alla regia

Il primo membro del cast del film annunciato era stato Sam Rockwell, che aveva già collaborato con Martin McDonagh in occasione di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, lungometraggio che gli ha permesso di ottenere numerosi premi prestigiosi, tra cui l'Oscar come Migliore Attore Non Protagonista.

Per ora Searchlight non ha rivelato i dettagli dei personaggi affidati a John Malkovich e Mark Ruffalo, alla loro prima esperienza con il filmmaker.

Le fonti di Deadline, inoltre, sostengono che Christopher Walken e Oscar Isaac non faranno parte del cast, nonostante fossero impegnati nelle trattative con i produttori.

Gli Spiriti dell'Isola di Martin McDonagh, la sceneggiatura come anima di un film

McDonagh ha scritto anche la sceneggiatura di Wild Horse Nine e sarà coinvolto come produttore, in collaborazione con Graham Broadbent, Pete Czernin e Anita Overland.

Malkovich, recentemente, ha recitato in Opus accanmto ad Ayo Edebiri, mentre Ruffalo sarà protagonista nelle sale con Mickey 17, diretto da Bong Joon-Ho e con star Robert Pattinson, e nelle serie Task, progetto di genere crime firmato Brad Ingelsby, e Hal & Harper, firmata da Cooper Raiff per Lionsgate TV.