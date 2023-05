Prima Facie: Cynthia Erivo star del film tratto dallo spettacolo teatrale

Cynthia Erivo sarà la protagonista del film tratto dallo spettacolo teatrale Prima Facie, che ha avuto protagonista Jodie Comer sul palco a Londra e a Broadway.

Il progetto sarà prodotto da Participant e Bunya Productions.

I dettagli del film

L'adattamento per il grande schermo di Prima Facie avrà come regista Susanna White (Star Wars: Andor). Suzie Miller si occuperà invece della sceneggiatura del film tratto dalla sua opera teatrale.

Cynthia Erivo, che sarà coinvolta anche come produttrice, avrà quindi sul grande schermo la storia dell'ambiziosa e sicura di se stessa Tessa, avvocato della difesa. La star emergente nel mondo della legge proviene da una famiglia di umili origini e difende con bravura e intelligenza i suoi clienti, anche chi viene accusato di violenza sessuale. Dopo essere stata stuprata da un collega, tuttavia, Tessa scopre che la legge non sempre fa giustizia.

Le dichiarazioni della protagonista

Erivo ha dichiarato: "Sono elettrizzata nell'unirmi a Suzie, Susanna, Participant, Bunya e il resto del team in questo percorso. L'esperienza di Tessa porta alla luce in modo così vulnerabile le complesse conversazioni sul consenso e sugli abusi sessuali, oltre alla legge che li circonda, che è qualcosa di molto attuale per tutti e in cui possiamo immedesimarci".

Cynthia ha aggiunto: "L'incredibile esplorazione di queste realtà compiuta da Jodie Comer a Broadway è semplicemente meravigliosa e straziante. Quando ho letto questo script ho capito subito che era un lavoro importante da fare. Non vedo l'ora di conoscere chi è Tessa per me mentre Prima Facie passa dal palco allo schermo".