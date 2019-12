Whoopi Goldberg in vacanza a Bologna tra buon cibo, cultura e foto con i fan

Dopo il Salento, Whoopi Goldberg si sposta a Bologna per proseguire la sua vacanza italiana tra selfie e buona cucina, L'attrice ha immortalato alcuni attimi di questo viaggio postando numerose storie sul suo account Instagram e scattandosi foto con i fan che hanno la fortuna di incrociarla.

Nel capoluogo emiliano, Whoopi Goldberg sta alloggiando al Grand Hotel Majestic di via Indipendenza e si concede lunghe passeggiate in centro tra San Petronio, le due torri e i portici, senza ovviamente dimenticare l'ottima cucina. Ieri l'attrice ha fatto tappa alla storica Osteria del Sole di vicolo Ranocchi. Uno dei titolari del locale, Federico Spolaore, ha ammesso raccontato il curioso incontro a Il Resto del Carlino,: "È stata molto gentile e sorridente, come me la sono sempre immaginata... le ho detto che ero talmente felice di conoscerla che ormai mi veniva un infarto e lei è esplosa in una risata fragorosa e contagiosa. Le ho chiesto che cosa ci facesse a Bologna e se ci era mai venuta prima e mi ha detto che era la prima volta che veniva in visita e ne era felice. All'improvviso i clienti si sono accorti di lei e hanno iniziato ad avvicinarsi".

Il giro è poi proseguito dopo il pranzo, con un po' di shopping al mercato vecchio tra il panificio Atti e la macelleria Simoni, senza dimenticare un paio di assaggi al Parmigiano Reggiano. Infine, ha chiuso la serata con una visita dentro l'Archiginnasio, accompagnata da una guida turistica personalizzata. Pare che rimarrà in città per altri giorni, i fan sono avvisati insomma.