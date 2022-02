Whoopi Goldberg sospesa da uno show tv per i suoi commenti sull'Olocausto

L'attrice Whoopi Goldberg è stata sospesa dalla conduzione di un programma tv per via dei suoi recenti commenti sull'Olocausto.

Whoopi Goldberg, che nei giorni scorsi aveva condiviso parole controverse sull'Olocausto, ha ricevuto una sospensione temporanea dalla conduzione del programma The View, prodotto dal network americano ABC.

Nella giornata di lunedì, durante una conversazione sulla graphic novel Maus di Art Spiegelman, che parla dell'esperienza del padre dell'autore nei campi di concentramento, l'attrice e co-conduttrice dello show aveva infatti affermato che l'Olocausto non riguardava la questione razziale.

Whoopi Goldberg aveva dichiarato: "Siamo onesti, l'Olocausto non riguarda la razza. No, riguarda la disumanità dell'uomo nei confronti dell'uomo. Ecco di che si tratta".

Quella sera stessa, visto anche il gran polverone che si è venuto a creare a seguito delle sue dichiarazioni, Goldberg ha postato un tweet di scuse in cui cercava di chiarire il suo punto di vista, affermando di essersi espressa male e chiedendo scusa a quelle persone rimaste ferite dalle sue parole.

Tuttavia, come riporta anche The Wrap, sembra che in molti abbiano chiesto il licenziamento della presentatrice dal programma, motivo per cui ABC ha deciso di sospendere le sue apparizioni nello show per due settimane.

"Con effetto immediato annuncio la sospensione per due settimane di Whoopi Goldberg dal programma The View a causa dei suoi commenti sbagliati e offensivi", ha comunicato la Presidente di ABC News Kim Godwin aggiungendo: "Whoopi ha chiesto scusa, e le ho chiesto di prendersi del tempo per riflettere e apprendere che tipo di impatto abbiano avuto i suoi commenti. ABC News mostra piena solidarietà ai nostri colleghi, amici, e tutte le famiglie e comunità di origine ebraica".

Ma la stessa scelta del network adesso sta facendo discutere, sia per le tempistiche del provvedimento che, per come la vedono alcuni - incluse, secondo il Daily Beast, le co-conduttrici di The View Sunny Hostin, Joy Behar e Ana Navarro - per la sua "eccessiva clemenza".

Vedremo come si svilupperà la vicenda.