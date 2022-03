Whoopi Goldberg: "I reali britannici devono chiedere scusa per il legame con la tratta degli schiavi"

Whoopi Goldberg si è scagliata contro la famiglia reale britannica sostenendo che debba chiedere scusa per i legami che ha avuto in passato con la tratta degli schiavi.

L'attrice premio Oscar, nella giornata di mercoledì, ha espresso la sua opinione durante la trasmissione The View.

L'attrice e conduttrice ha dichiarato: "Non dimentichiamoci quando parliamo di ciò che deve accadere, di tutte le persone che devono chiedere scusa".

Whoopi Goldberg ha quindi aggiunto: "Non si tratta di nulla di nuovo. Sospetto che Carlo, quando era nelle isole Barbados, pensasse che essendo andato lì ed essendosi scusato, che stesse liberando il Regno Unito dal bagaglio che ha".

La star ha quindi sostenuto che qualcuno dovrà chiedere scusa per quanto accaduto nei secoli precedenti ribadendo: "Forse qualcuno sta ascoltando ed è il nuovo gruppo di persone. Non so se sarà Carlo, William, ma uno di loro deve essere quella persona".

Le critiche alla famiglia reale britannica arrivano in corrispondenza del tour compiuto dal duca e dalla duchessa di Cambridge, William e Catherine, in nazioni come Belize, Jamaica e Barbados. Nonostante l'accoglienza calorosa da parte delle popolazioni locali, i reali sono stati criticati per aver potenzialmente ricordato il colonialismo con la loro presenza e per alcune foto al centro delle polemiche che per alcuni sarebbero state considerate inappropriate. La coppia si era infatti fermata a stringere le mani e salutare la folla che si era radunata ai lati di un campo da calcio circondato da una rete metallica, scatti che inspiegabilmente, considerando la composizione dell'area, sono stati considerati razzisti.