Whoopi Goldberg: "Perché non tutti hanno accesso alle cure per il Covid?"

In occasione di un suo intervento al programma The View, Whoopi Goldberg si è mostrata incollerita e ha posto un interrogativo al sistema sanitario statunitense. In particolare l'attrice si è chiesta perché un farmaco come il Remdesivir non è accessibile a tutti i malati di Covid-19.

Come riportato da The Wrap, Whoopi Goldberg ha chiesto: "Mi sembra qualcosa di terribile il fatto che un antivirale che riesce a curare le persone in tre giorni non venga concesso a tutti i ricoverati! Non capisco perché paghiamo le tasse. Se esiste un farmaco miracoloso, non capisco perché non debba essere concesso a tutta la popolazione in modo tale da poter sollevare nuovamente l'economia. Le persone, tra l'altro, la smetterebbero di litigare per l'uso della mascherina. Mi sembra molto eccentrico: hai un farmaco, non vuoi condividerlo con tutti e inizi a sostenere che costi troppo".

All'affermazione di Whoopi Goldberg, ha dato risposta la co-conduttrice Ana Navarro, che ha parlato dei potenziali effetti collaterali del farmaco: "Quando mio marito ha preso il Covid e gli hanno somministrato del Remdesivir, ho chiesto ai medici per quale motivo non tutte le persone avessero accesso a questo medicinale. I medici mi hanno detto che gli effetti collaterali possono essere pericolosi e che, quindi, sarebbe necessario tenere il paziente sotto osservazione per diverso tempo in ospedale. Per questo motivo, chi è ricoverato in day hospital non può ricevere questa cura".

Non convinta, Whoopi Goldberg è tornata alla carica: "Ma se ci sono 5000 persone ricoverate in un ospedale, perché non somministrare a tutti quanti una dose di Remdesivir?". Joy Behar ha risposto: "Perché non tutti sono celebrità, ecco perché, Whoopi. Perché sono persone normali. Questo è il modo in cui opera il nostro Paese. Non potrebbero rendere il Remdesivir più accessibile? La domanda è proprio questa". Infine, Whoopi Goldberg si è soffermata sul ricovero del Presidente Donald Trump e sul fatto che il suo trattamento ospedaliero sia costato 100 mila dollari pagati dai contribuenti - che, magari, non avevano accesso al Remdesivir. L'attrice ha detto: "Eh sì, il nostro Presidente è stato curato in soli tre giorni".

