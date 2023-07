Barbie: Whoopi Goldberg contro i conservatori: 'Né lei né Ken hanno i genitali. Dovreste essere felici'

Barbie continua a far parlare di sé, questa volta ad andare su tutte le furie sono i conservatori americani, ma l'attrice Whoopi Goldberg non ci sta e mette a tacere le polemiche sul film.

Barbie, il film di Greta Gerwig prosegue nella sua scalata al successo dopo aver registrato il boom al botteghino con un incasso di 192 milioni di dollari solo nel primo weekend e ben 26 milioni di dollari per il primo lunedì. Cifre storiche, che ne fanno il miglior lancio cinematografico di sempre per una regista donna. Oltre ai numeri, anche la critica e il pubblico considerano Barbie uno dei migliori prodotti usciti negli ultimi anni, confermando di fatto le altissime aspettative che la promozione del film aveva suscitato.

Ma "da grandi poteri derivano grandi responsabilità" ed ecco allora che tutto questo successo fa fioccare le prime polemiche, non proprio leggerissime, da parte dei conservatori americani. L'opinionista Ben Shapiro e il senatore Ted Cruz si sono indignati per il film di Barbie e i media americani non si sono lasciati sfuggire l'occasione di dar voce alle loro critiche. In particolare Cruz, già prima dell'uscita del film, aveva accusato Greta Gerwig di "volersi arruffianare il partito comunista cinese per fare soldi vendendo il film in Cina", riferendosi all'inserimento in Barbie di una mappa della "linea dei nove tratti". La mappa in questione sarebbe espressione delle rivendicazioni territoriali della Cina nel Mar Cinese Meridionale, ma Warner Bros. ha smentito il fatto, spiegando che la mappa che si vede nel film è "un disegno a pastello simile a quello di un bambino" e mostra il percorso che porta Barbie (Margot Robbie) dall'universo Barbieland al mondo reale.

Ben Shapiro, dal canto suo, ha postato sui social un video in cui dà fuoco alle bambole Barbie mentre inveisce contro l'omonimo film. "La premessa del film, politicamente parlando, è che uomini e donne sono divisi e si odiano" - ha dichiarato - "E l'unico modo per vivere felici è che le donne ignorino gli uomini e viceversa".

Whoopi Goldberg riporta tutti alla realtà: "È un film!"

Non manca la presa in giro di Elon Musk nei confronti degli intenti anti-patriarcato del film: "Se bevete un bicchierino ogni volta che Barbie pronuncia la parola 'patriarcato', sverrete prima che il film finisca" - ha scritto il neo patron di Twitter. Ma a riportare tutti con i piedi per terra è Whoopi Goldberg che nell'ultima puntata di The View si è scagliata proprio contro questo tipo di polemiche.

"È un film su una bambola!" - ha detto l'attrice, che ha poi aggiunto, toccando un nervo scoperto dei conservatori: "Barbie e Ken non hanno i genitali, quindi non c'è sesso. Pensavo che sareste stati tutti contenti!". Whoopi Goldberg si è detta scioccata da come un film sulla bambola simbolo di intere generazioni di bambine e donne abbia scatenato questo tipo di commenti, concludendo con una provocazione: "Voglio che diciate alle vostre figlie perché non le porterete a vedere il film di Barbie, voglio che spieghiate loro cosa c'è di sbagliato in Barbie."