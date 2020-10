Whoopi Goldberg a Che tempo che fa: "Sister Act 3 si farà" (VIDEO)

Sister Act 3 si farà: la conferma arriva direttamente da Whoopi Goldberg a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Dopo la reunion del cast di qualche mese fa gli sceneggiatori stanno preparando lo script del terzo capitolo del film.

Whoopi Goldberg è stata ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 11 ottobre di Che Tempo che Fa. L'attrice si è collegata in streaming da casa sua con gli studi della RAI e subito ha espresso il suo desiderio di tornare al più presto nel nostro paese: "Ho voglia di venire lì di persona. Non vedo l'ora di tornare in Italia, ho cercato di farlo negli ultimi 5 mesi e non ci sono riuscita, ma arriverò presto. Stiamo cercando di organizzarci. È folle ma arriverò".

L'attrice statunitense durante una delle puntate del suo talk show The View ha ospitato una reunion del cast di Sister Act - una svitata in abito da suora. Nel corso della sua chiacchierata con Fabio Fazio ha confermato che tornerà a indossare gli abiti di Suor Maria Claretta: "Stiamo lavorando a Sister Act 3, lo posso confermare. Stiamo scrivendo la sceneggiatura. Beh, circa 55 persone devono dire: 'Sì ci va bene" e poi forse... Ma insomma siamo entusiasti perché ci vuole qualcosa di leggero e divertente in questo momento, per cui stiamo davvero cercando di farlo. Ci proviamo da parecchio e adesso sembra che le cose si stiano muovendo. Semplicemente si sono annoiati perché io continuavo a ripetere: 'Perché non proviamo?'. E adesso ce lo fanno rifare. Teniamo le dita incrociate"

Nel suo talk show The View, che ha condotto senza pubblico durante il lockdown, Whoopi Goldberg ha detto: "Non è stato facile, ma noi ancora lavoriamo da casa. Non andiamo in studio, io lancio da casa, non vado in studio dalla prima settimana di marzo. Anche perché io sono stata molto male lo scorso anno, ho avuto la polmonite bilaterale, per cui non sono ancora al 100%".

