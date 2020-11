Whitney Houston: trovato morto il figliastro Bobby Brown Jr.

Bobby Brown Jr. aveva 28 anni ed è morto il 18 novembre 2020: il corpo senza vita del figlio del rapper Bobby Brown e figliastro di Whitney Houston è stato trovato nella sua casa di Los Angeles, come hanno riferito alcune fonti vicine alla famiglia.

Whitney: un'immagine che ritrae Whitney Houston cantare

Sul rapper Bobby Brown e la sua famiglia si è abbattuta una nuova terribile tragedia: le circostanze della morte del giovane del giovane Bobby Brown jr. sono ancora da verificare, secondo alcune fonti gli agenti del dipartimento di polizia di Los Angeles hanno risposto a una chiamata per un'emergenza medica mercoledì intorno alle 13:50, come ha dichiarato il portavoce Jeff Lee. Bobby Brown Jr. è stato dichiarato morto sul posto e non sarebbe deceduto per cause violente. Bobby era uno dei sette figli di Brown, nato prima del suo matrimonio con la Houston.

Bobby Brown si era sposato nel 1992 con Whitney Houston, dalla quale nel '93 ha avuto una figlia, Bobbi Kristina Brown. La ragazza è morta nel 2015 a ventidue anni in una vasca da bagno per annegamento e dopo aver assunto un cocktail di stupefacenti. Circostanze che ricordano in modo sconcertante quelle della morte di sua madre Whitney Houston: l'11 febbraio 2012 infatti, Whitney fu trovata morta dal marito nella vasca da bagno della sua stanza al Beverly Hilton Hotel. Il dipartimento di medicina di Los Angeles scrisse nel referto autoptico che la morte era dovuta a un collasso cardiaco causato probabilmente dal prolungato abuso di droga, farmaci e alcool.

Nel 2004, tre anni prima del divorzio tra Bobby Brown e Whitney Houston, il rapper era stato arrestato con diverse accuse, tra cui quella di maltrattamenti coniugali. All'indomani della morte di Whitney Houston molti accusarono il rapper di aver spinto la cantante nel tunnel della droga perché geloso del suo successo.