White Oleander - Oleandro bianco: stasera su Rai Movie il film con Michelle Pfeiffer e Renée Zellweger

Una pellicola intensa e drammatica quella in onda stasera su Rai Movie alle 21:10: è White Oleander - Oleandro bianco, racconto di un forte legame tra una madre e la figlia.

Tratto dal bestseller di Janet Fitch, White Oleander - Oleandro Bianco racconta la storia di Ingrid Magnusson (Michelle Pfeiffer), un'artista concettuale e madre di Astrid (Alison Lohman).

Un giorno Ingrid viene arrestata con l'accusa di omicidio del suo amante. Da quel momento per la figlia inizia un'odissea: passa di casa in casa, affidata di volta in volta a diverse famiglie. Prima vive con la ex spogliarellista Starr (Robin Wright), poi con l'attrice Claire (Renée Zellweger). Ma queste figure materne temporanee non riescono a farle sentire meno la mancanza della vera madre, per la quale Astrid ha un'assoluta venerazione.