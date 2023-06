White Elephant Codice criminale, stasera su Italia 1: trama e cast del thriller con Bruce Willis

Stasera, 19 giugno 2023, alle 21:20, su Italia 1 va in onda White Elephant Codice criminale. Il thriller del 2022 è una produzione statunitensa diretta da Jesse V. Johnson. Il regista ha firmato la scenografia insieme ad Erik Martinez e Katharine Lee McEwan. Le musiche sono di Sean Murray. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

White Elephant Codice criminale: Trama

Gabriel Tancredi, un ex militare trasformatosi in tutore della criminalità organizzata, viola il suo codice etico per salvare Vanessa, un'agente di polizia che è stata testimone di un fallito tentativo di omicidio orchestrato da Arnold Solomon, il suo amico e spietato capo della mafia. Spinto dal desiderio incontenibile di mettersi alla prova, Tancredi si trova coinvolto in una lotta tra bande rivali che cercano di contrastarsi e con un crescente numero di omicidi, ma ogni sua mossa mette a rischio la vita, incluso la sua stessa esistenza.

White Elephant Codice criminale: Curiosità

White Elephant è stato rilasciato nei cinema statunitensi ed in streaming su AMC+ il 3 giugno 2022.

La pellicola è uno degli ultimi film in cui Bruce Willis ha recitato prima di essere costretto a ritirarsi a metà del 2022 a causa di una malattia neurologica che gli ha causato l'afasia.

White Elephant Codice criminale: Interpreti e personaggi

White Elephant Codice criminale: Critica e Trailer

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

White Elephant è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 13% sul 100% mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 4.5 su 10.