White Chicks, il sequel è in arrivo? Marlon Wayans: "Penso sia il momento"

Marlon Wayans è convinto che sia arrivato il momento di realizzare un sequel di White Chicks, commedia del 2004 realizzata insieme ai fratelli Keenen Ivory e Shawn.

Dopo aver lavorato con Shawn a Scary Movie 6, Marlon Wayans potrebbe tornare sul progetto del sequel di White Chicks, sempre in collaborazione con Shawn Wayans.

Il sequel di White Chicks in arrivo

Intervistato da Good Morning America, Marlon Wayans ha dichiarato:"I fan ci chiedono sempre quando faremo il sequel di quel film. Lo amano. Sapete una cosa? Credo sia arrivato il momento".

Marlon Wayans in una scena di White Chicks

Marlon Wayans sembra molto deciso e convinto di proseguire nella lavorazione di un sequel che i fan attendono da più di un decennio:"Completiamo Scary Movie 6 e poi daremo vita a White Chicks 2" ha confermato.

White Chicks e le critiche sulla cancel culture

White Chicks racconta la storia di due agenti dell'FBI neri che si travestono da donne bianche per sventare il complotto di un rapimento. La whiteface oggi viene considerata inappropriata ma Marlon Wayans ritiene che la cancel culture non debba far parte delle commedie.

"Non so su quale pianeta viviamo" aveva dichiarato tempo fa a BuzzFeed "dove si pensa che le persone non abbiano più bisogno di ridere e che tutto debba essere censurato o cancellato. Se una battuta mi farà cancellare allora grazie per avermi fatto questo favore".

Marlon e Shawn Wayans in una scena di White Chicks

Nel cast del primo White Chicks erano presenti anche Jaime King, Busy Phillips, Jennifer Carpenter, Jessica Cauffiel, Frankie Faison, Lochlyn Munro, John Heard e Terry Crews.