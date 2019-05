When They See Us, su Netflix in streaming da oggi!

Dal 31 maggio arriva When They See Us su Netflix: disponibile la prima stagione della nuova miniserie da quattro puntate ideata da Ava DuVernay!

Anche nell'ultimo giorno di maggio il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming oggi è When They See Us, la nuova miniserie ideata da Ava DuVernay, formata da quattro puntate.

Sullo schermo si racconterà quanto accaduto nel 1989 quando cinque giovani (Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise) vennero accusati ingiustamente di aver violentato Trisha Meili a Central Park, aggredendola mentre stava facendo jogging a New York. Gli episodi seguiranno gli eventi fino al 2014, anno in cui i cinque uomini vennero proclamati innocenti e venne raggiunto un accordo con la città di New York.

I cinque protagonisti sono interpretati da Jovan Adepo, Jharrel Jerome, Chris Chalk, Justin Cunningham, e Freddy Miyare. Nel cast anche Michael K. Williams, Vera Farmiga, John Leguizamo, Niecy Nash, Kylie Bunbury, Felicity Huffman, Adepero Oduye, Storm Reid, Blair Underwood, e Famke Janssen. Le prime recensioni di When They See Us, già disponibile su Netflix, sono estremamente soddisfacenti: su RottenTomatoes lo show ha totalizzato il 90% di recensioni positive. Il prossimo progetto di Ava DuVernay è un film della DC basato sui fumetti dei Nuovi Dei.

