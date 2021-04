Wheel of Fortune and Fantasy in concorso al Far East Film Festival 2021

La Tucker Film circuiterà il film giapponese di Hamaguchi Ryusuke, Wheel of Fortune and Fantasy, nelle principali sale italiane durante le giornate del Far East Film Festival 2021.

Non sono tre episodi quelli che compongono Wheel of Fortune and Fantasy (La ruota della fortuna e della fantasia), film di Hamaguchi Ryusuke che sarà in concorso al Far East Film Festival 2021. Sono tre movimenti, come se la sceneggiatura fosse musica. Tre splendide partiture cinematografiche dedicate alle conseguenze dell'amore e del destino. Quanto può influire sulla nostra vita un semplice imprevisto? Premiato con l'Orso d'Argento alla recentissima Berlinale online, il nuovo capolavoro di Hamaguchi Ryusuke sarà ufficialmente in concorso al Far East Film Festival di Udine.

Se il FEFF 23, ricordiamo, si svolgerà dall'11 al 19 giugno sia in forma fisica che in forma digitale, Wheel of Fortune and Fantasy non farà soltanto parte della line-up udinese: la Tucker Film, che ne ha acquisito i diritti per la distribuzione italiana, lo circuiterà infatti nei principali cinema di qualità durante le giornate del Festival.

Tanto minimale nella forma quanto vivido nella carica emozionale, Wheel of Fortune and Fantasy indaga sulla rotta di collisione tra cuore e sorte. Un tema per cui Hamaguchi, lo abbiamo detto all'inizio, elabora tre variazioni narrative, dettando il ritmo attraverso i dialoghi (Hamaguchi firma anche lo script) e disegnando tre intensi personaggi femminili alle prese con i propri sentimenti, con la propria immaginazione e con l'imprevedibile geometria delle coincidenze e delle casualità.

Questo il filo rosso che mette in connessione i tre capitoli (Magic, Door Wide Open, Once Again) e le anime delle tre donne (Meiko, Nao, Natsuko), questo il motore di un grande film dove Tokyo, pur mantenendo la propria essenza giapponese, diventa teatro di emozioni universali.

Per informazioni: www.fareastfilm.com.