What We Do in The Shadows 2: Mark Hamill versione vampiro in una nuova foto della serie

Mark Hamill apparirà in What We Do in The Shadows 2 con il ruolo di un vampiro, ecco la prima foto dell'attore.

Lo scatto è tratto dalle immagini promozionali della puntata intitolata On the Run ed è stato condiviso inizialmente da Entertainment Weekly.

What We Do in The Shadows 2: Mark Hamill guest star dei nuovi episodi

Mark Hamill, nell'immagine condivisa in anteprima, viene mostrato con il trucco e il costume ideato per il personaggio, un antico vampiro che entrerà in scena nella vita dei protagonisti di What We Do in the Shadows.

L'adattamento televisivo del mockumentary di Jemaine Clement e Taika Waititi è ambientato a Staten Island e ha come protagonisti i tre vampiri Nandor, Lazslo e Nadja - interpretati da Kayvan Novak, Matt Berry e Natasia Demetriou - che sono stati coinquilini per centinaia di anni.

Nelle due stagioni dello show sono presenti molte guest star davvero speciali e l'apparizione di Mark Hamill nel mondo di What We Do in the Shadows è solo uno dei tanti divertenti cameo ideati per il racconto della storia dei vampiri centenari alle prese con la società contemporanea.