What We Do in The Shadows 2: Mark Hamill guest star dei nuovi episodi

Mark Hamill sarà una guest star della serie What We Do in the Shadows, prodotta per FX, e la notizia è stata confermata dal creatore del progetto.

Jemaine Clement, ideatore dell'adattamento televisivo del film, ha annunciato l'arrivo sul set del protagonista di Star Wars. Lo sceneggiatore e produttore di What We Do in the Shadows non ha però voluto rivelare i dettagli relativi al ruolo che è stato affidato a Mark Hamill o il numero di puntate in cui apparirà.

L'ideatore della serie ha inoltre confermato che Beanie Feldstein non ritornerà nella seconda stagione perché ha degli impegni cinematografici, situazione che ha causato un po' di delusione perché il suo personaggio avrebbe avuto uno spazio molto importante.

Clement ha inoltre sottolineato che l'idea è di rimanere il più possibile distante dal film originale che aveva realizato nel 2014 con Taika Waititi. Nella seconda stagione, inoltre, verranno introdotti nuovi personaggi sovrannaturali come fantasmi e streghe.

L'adattamento televisivo è ambientato a Staten Island e ha come protagonisti i tre vampiri Nandor, Lazslo e Nadja - interpretati da Kayvan Novak, Matt Berry e Natasia Demetriou - che sono stati coinquilini per centinaia di anni. La serie tornerà nel 2020 per seguire cosa accade ai tre protagonisti alle prese con la società contemporanea.