What If...?, il produttore commenta l'assenza di Dave Bautista dal cast: "Non so cosa sia successo"

Dave Bautista non è nel cast di doppiatori di What If...?, e su Twitter esprime il suo disappunto per non essere stato coinvolto nel progetto, ma il produttore dello show afferma di non sapere cosa sia successo.

Su Disney+ ha finalmente fatto il suo debutto What If...?, la serie animata Marvel che esplora scenari alternativi dell'Infinity Saga. Ma un attore del MCU, Dave Bautista, ha rivelato di non essere stato coinvolto nel progetto, con grande sorpresa di uno dei produttori, Brad Winderbaum.

Guardiani della galassia: Dave Bautista è il possente Drax the Destroyer

Ai microfoni di Variety, Winderbaum ha parlato dello show ma anche del fatto che diversi interpreti del MCU non abbiano fatto ritorno per doppiare i propri personaggi nella serie animata, come ad esempio Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Zoe Saldana, Tom Holland e Elizabeth Olsen.

"Questa non è una serie ad alto budget, o almeno non ha un budget gigantesco" ha premesso "Quindi sapevamo che alcuni non sarebbero tornati. Ci siamo detti 'Noi ci proviamo, vediamo chi riusciremo ad avere. E se ne avremo qualcuno, sarà grandioso'. Ma ovviamente ero preoccupato del fatto che non tornasse nessuno".

Per fortuna, gran parte degli attori hanno dato volentieri disponibilità per il progetto, mentre per altri "credo che in parte sia stata una questione di conflitti di calendario. Forse è andata così... Non so, non abbiamo insistito più di tanto".

Ma c'è stato qualcuno che probabilmente di conflitti di calendario non ne ha avuti, almeno stando al modo in cui si è espresso su Twitter quando è stata portata alla sua attenzione la questione.

Dave Bautista, interprete di Drax nei due (presto tre) film de i Guardiani della Galassia e negli ultimi due Avengers, ha infatti rivelato di non essere stato proprio coinvolto nella produzione della serie.

"Hey Dave! Perché non doppi Drax? in What If...?" ha chiesto un fan sul popolare social, e l'attore ha risposto in maniera laconica "Cominciamo dal fatto che non mi è mai stato proposto".

"Ho visto anch'io [il tweet]" ammette Winderbaum alla rivista "Da quel che mi è parso di capire, a tutti questi attori è stato chiesto di partecipare allo show in un qualche modo o forma, che sia tramite i loro agenti o direttamente. Non so cosa sia successo in questo caso, ma di certo avremmo amato averlo nello show".

"C'è stato probabilmente qualche problema di comunicazione da qualche parte" ha concluso.

Chissà come sarà andata davvero. Nel frattempo però, potete trovare un nuovo episodio di What If...? ogni mercoledì su Disney+.