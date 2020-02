Westworld 3: un trailer "segreto" regala scene inedite

Westworld 3 arriverà a marzo sugli schermi e, grazie a un gioco ideato da HBO, è possibile vedere un nuovo trailer che regala delle sequenze inedite delle puntate ambientate al di fuori dei confini del parco tematico da dove è fuggita Dolores.

Il video propone delle scene tratte dalla nuova stagione alternate con delle frasi: "La fuga non è libertà. La realtà non è ottimizzabile. Il desiderio non è potere. L'indipendenza non è negoziabile. Il destino non è digitale. La rottura non è cambiamento. Il caos non è rivoluzione. La morte non è dissenso. Il libero arbitrio non è gratis".

Le scene sembrano inoltre suggerire che Dolores cercherà di organizzare una rivolta, evento ostacolato da Maeve e Bernard.

La terza stagione di Westworld, progetto targato HBO, arriva su Sky in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, alle 3.00 della notte fra il 15 e il 16 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e poi alle 20.15. Dal 23 marzo sarà disponibile anche in lingua italiana, tutti i lunedì alle 21.15. La serie sarà disponibile on demand.

Confermato il ritorno, nella terza stagione di Westworld, di Evan Rachel Wood nel ruolo di Dolores, Thandie Newton in quello di Maeve, Ed Harris (the Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard), Tessa Thompson (Charlotte), Luke Hemsworth (Stubbs), Simon Quarterman (Lee Sizemore) e Rodrigo Santoro (Hector Escaton). Tra i nuovi personaggi che si uniranno al cast della serie ci sarà la star di Breaking Bad Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., e Michael e Tommy Flanagan.