Westworld 3: la prima foto di Evan Rachel Wood e nuovi spoiler

Westworld 3 arriverà su HBO nel 2020 e online è stata condivisa la prima foto di Evan Rachel Wood, interprete di Dolores.

Grazie al magazine Entertainment Weekly è inoltre possibile scoprire qualche spoiler riguardante gli episodi inediti.

Jonathan Nolan, co-showrunner di Westworld, ha dichiarato: "Questa stagione sarà meno un gioco all'insegna degli enigmi e maggiormente un'esperienza in cui gli host finalmente riescono a incontrare i loro creatori".

Alla fine della seconda stagione Dolores, interpretata da Evan Rachel Wood, era riuscita a fuggire dal parco, portando con sé le CPU di alcuni dei suoi "compagni" di avventure tra gli androidi.

Nolan ha proseguito spiegando: "Abbiamo sempre voluto che in ogni stagione i nostri personaggi si trovassero in situazioni radicalmente diverse. E con un cast così talentuoso, osservare la metamorfosi di tutti questi personaggi è una delle parti più divertenti".

Ecco la prima foto dell'attrice:

Westworld: Evan Rachel Wood in una foto della terza stagione

Tra i nuovi personaggi ci sarà quello interpretato da Aaron Paul: un operaio di Los Angeles chiamato Caleb che avrà un forte impatto su Dolores, alle prese con uno "shock culturale" ora che si trova nel mondo reale. Caleb metterà alla prova le convinzioni di Dolores riguardanti la natura dell'umanità.

La narrazione, come ha confermato lo showrunner, sarà maggiormente lineare e riprenderà esattamente da dove si era interrotta: "Dopo tutto quello che hanno passato per andarsene dal parco, Dolores ha ottenuto finalmente ciò che voleva, quindi desideravamo scoprire come interagisce con il mondo e quale sarà il suo piano".

Tra i nuovi arrivi della terza stagione ci saranno Lena Waithe, il giocatore della NFL Marshawn Lynch e Vincent Cassel (Black Swan, Eastern Promises). Gli attori affiancano i veterani Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Talulah Riley, Rodrigo Santoro e Sir Anthony Hopkins.

Westworld è stata creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy, che sono anche produttori esecutivi con J.J. Abrams, Richard J. Lewis, Roberto Patino, Athena Wickham e Ben Stephenson. La serie è basata sul film scritto da Michael Crichton.