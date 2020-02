Westworld 3: i character poster dei protagonisti

Westworld 3 arriverà sugli schermi tra qualche settimana e i character poster dedicati ai protagonisti delle puntate inedite, che mostreranno Dolores e gli altri personaggi alle prese con un mondo totalmente nuovo rispetto al passato, sono apparsi online.

Le immagini non offrono, come prevedibile, particolari anticipazioni pur offrendo uno sguardo ravvicinato alle star coinvolte.

Le locandine dei nuovi episodi di Westworld sono infatti costruite graficamente con un primo piano delle star e la scritta Il libero arbitrio non è gratis".

I character poster non possono, ovviamente, escludere la new entry Aaron Paul il cui ruolo sembra essere particolarmente importante in questo capitolo della storia sci-fi.

Ecco le foto:

La terza stagione di Westworld, progetto targato HBO, arriva su Sky in contemporanea assoluta con la messa in onda americana, alle 3.00 della notte fra il 15 e il 16 marzo su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e poi alle 20.15. Dal 23 marzo sarà disponibile anche in lingua italiana, tutti i lunedì alle 21.15. La serie sarà disponibile on demand.

Confermato il ritorno, nella terza stagione di Westworld, di Evan Rachel Wood nel ruolo di Dolores, Thandie Newton in quello di Maeve, Ed Harris (the Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard), Tessa Thompson (Charlotte), Luke Hemsworth (Stubbs), Simon Quarterman (Lee Sizemore) e Rodrigo Santoro (Hector Escaton). Tra i nuovi personaggi che si uniranno al cast della serie ci sarà la star di Breaking Bad Aaron Paul, Vincent Cassel, Lena Waithe, Scott Mescudi, Marshawn Lynch, John Gallagher Jr., e Michael e Tommy Flanagan.