West Side Story: il romanzo tratto dal musical è in vendita

Il film West Side Story arriverà nelle sale italiane il 23 dicembre, nella nuova versione diretta da Steven Spielberg, e i fan potranno immergersi totalmente nella storia grazie al romanzo, edito da Vallardi.

Il volume, composto da 160 pagine e con un prezzo di 13.90 euro, è stato scritto da Irving Shulman.

West Side Story: la copertina del romanzo

La storia di West Side Story è ambientata nella New York sfavillante e insieme sordida degli anni Cinquanta, proponendo gli eventi legati a due gruppi rivali, i Jets e gli Sharks, i cui membri sono nemici giurati. Le due bande, rivali da sempre, si contendono il controllo dell'Upper West Side in una lotta senza esclusioni di colpi. Almeno fino a che Tony, ex membro dei Jets, non si innamora di Maria, sorella del capo degli Sharks. Quando i due si incontrano sulla pista da ballo il tempo si ferma, ma in una comunità dilaniata dall'odio e dal pregiudizio sembra non esserci spazio per il lieto fine. West Side Story è il romanzo originale di uno dei musical più amati e rappresentati di Broadway. Liberamente ispirato a Romeo e Giulietta, nel suo primo adattamento cinematografico, datato 1961, ha ottenuto dieci Oscar, tra cui quello per il miglior film. Oggi, questa storia d'amore senza tempo torna in sala in una nuova versione distribuita da Walt Disney con la regia di Steven Spielberg.

Irving Shulman è fra gli scrittori e sceneggiatori più celebri della sua generazione. Autore di molti soggetti adattati per il cinema, nel 1961 ha firmato il romanzo originale di West Side Story. West Side Story è stato rappresentato per la prima volta a Broadway nel 1957 e immediatamente riconosciuto come uno dei musical più innovativi del Ventesimo secolo. Lo stesso successo di pubblico e critica ha arriso anche alla sua prima versione cinematografica, diretta da Jerome Robbins e Robert Wise, che lo ha consacrato a pietra miliare della cultura di massa.

West Side Story, l'adattamento cinematografico del musical diretto dal vincitore dell'Academy Award Steven Spielberg, può contare su una sceneggiatura del vincitore del Premio Pulitzer e del Tony Award Tony Kushner.

Il film racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York del 1957. La rivisitazione dell'amato musical è interpretata da Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita), David Alvarez (Bernardo), Mike Faist (Riff), Josh Andrés Rivera (Chino), Ana Isabelle (Rosalía), Corey Stoll (Tenente Schrank), Brian d'Arcy James (Agente Krupke) e Rita Moreno (nel ruolo di Valentina, proprietaria del negozio in cui lavora Tony). Moreno, una degli unici tre artisti ad aver vinto i premi Oscar, Emmy, Grammy, Tony e Peabody, è anche una dei produttori esecutivi del film.