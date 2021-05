West Side Story: la data in uscita in Italia del remake diretto da Steven Spielberg

Il remake di West Side Story diretto dal regista Steven Spielberg ha ora una data di uscita in Italia, fissata al mese di dicembre.

West Side Story ritornerà sul grande schermo grazie a Steven Spielberg e l'atteso remake del musical cult ha ora una data in uscita in Italia: il 16 dicembre 2021.

Il primo trailer, presentato poche settimane fa, ha già attirato l'attenzione con spettacolari sequenze sulle note degli ormai memorabili brani composti da Leonard Bernstein e Stephen Sondheim.

Steven Spielberg ha finalmente realizzato il suo sogno di dirigere un film tratto dal musical West Side Story che propone una rilettura della storia di Romeo e Giulietta mostrando sul grande schermo lo scontro tra le gang rivali Jest e Sharks.

I protagonisti del film saranno Ansel Elgort, che interpreta Tony e l'emergente Rachel Zegler nel ruolo di Maria. Nel cast corale ci sono poi Ariana DeBose nel ruolo di Anita, David Alvarez in quello Bernardo e Mike Faist nei panni di Riff. Con loro Corey Stroll, Brian d'Arcy James e Rita Moreno, la cui performance nel ruolo di Anita nel 1961 le ha fatto conquistare un Oscar come miglior non protagonista.

West Side Story è scritto dal frequente collaboratore di Steven Spielberg Tony Kushner, che ha ottenuto due candidature all'Oscar per gli script di Munich e Lincoln.