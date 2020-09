West Side Story e Assassinio sul Nilo: data di uscita posticipata

West Side Story e Assassinio sul Nilo hanno una nuova data di uscita: 10 dicembre 2021 e 18 dicembre 2020 rispettivamente.

Il debutto sugli schermi del musical diretto da Steven Spielberg slitta così di ben un anno, mentre il sequel diretto da Kenneth Branagh di qualche mese.

West Side Story riporterà nelle sale il musical di Broadway diventato un film nel 1961 e ispirato alla classica storia di Romeo e Giulietta. Il lungometraggio ha conquistato ben 10 premi Oscar, tra cui quello nella categoria Miglior Film.

I protagonisti del remake del musical saranno la diciassettenne Rachel Zegler nella parte di Maria e Ansel Elgort in quella di Tony, mentre Rita Moreno (che sarà coinvolta anche come produttrice esecutiva) sarà Valentina, un personaggio ideato come una nuova versione di Doc, il proprietario del negozio in cui lavora il giovane. Nel cast anche David Alvarez, Ariana DeBose, Corey Stoll e Brian d'Arcy James.

In Assassinio sul Nilo l'Hercule Poirot di Kenneth Branagh si troverà a investigare su una luna di miele su una lussuosa nave da crociera andata storta in tutti i modi possibili. Nel cast corale troviamo Gal Gadot, Armie Hammer, Letitia Wright, Annette Bening, Rose Leslie, Sophie Okonedo, Tom Bateman, Emma Mackey e Ali Fazal.