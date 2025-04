Wes Anderson torna più zuccheroso che mai, ecco il trailer di La Trama Fenicia

Focus Features ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di La Trama Fenicia, film che segna il ritorno alla regia di Wes Anderson ad appena due anni dal precedente Asteroid City e ad uno dalla serie di corti Netlfix La meravigliosa storia di Henry Sugar che sono valsi al regista il suo primo Oscar.

Benicio del Toro e Mia Threapleton interpretano una complessa coppia padre-figlia protagonista della storia, ricca di tutti quegli artifici che hanno decretato il successo del regista in tutti questi anni.

Del Toro interpreta il magnate Zsa-zsa Korda, uno degli uomini più ricchi d'Europa. Threapleton interpreta sua figlia, una suora di nome Suor Liesel, mentre Michael Cera è il suo tutore Bjorn Lund. Il film è interpretato anche da Tom Hanks, Bryan Cranston, Jeffrey Wright, Riz Ahmed, Scarlett Johansson, Richard Ayoade, Mathieu Amalric, Rupert Friend, Hope Davis e Benedict Cumberbatch.

Wes Anderson e il suo stile di regia unico

The Phoenician Scheme: Benedict Cumberbatch in un'immagine

La Trama Fenicia è stato girato in Germania. Anderson ha co-scritto la storia con Roman Coppola e Alexandre Desplat ha composto la colonna sonora. Anderson ha prodotto il film tramite l'American Empirical Pictures, con Jeremy Dawson e John Peet, e Steven Rales tramite Indian Paintbrush. Il film ha una data d'uscita fissata al 30 maggio nelle sale americane.

The Phoenician Scheme: Tom Hanks e Bryan Cranston nel trailer

Anderson è noto per il suo stile visivo coerente e specifico in tutta la sua filmografia, ma il regista ha dichiarato nel 2023 che "l'unica cosa a cui non penso mai, in realtà, quando faccio un film è me stesso o il mio stile, la mia voce".

"Penso a cosa c'è di nuovo per questo film, a come rendere questo film il migliore possibile, a come mettere insieme i migliori collaboratori", ha continuato Anderson. "Eppure, ogni volta che faccio un film, la prima cosa che la gente dice è: 'Si vede benissimo chi ha fatto questo!'".