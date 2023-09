Wes Anderson spiega l'origine del suo stile visivo: 'Non ho un'estetica'

La prossima settimana usciranno in Italia i due nuovi lavori di Wes Anderson, ovvero Asteroid City e il corto Netflix La meravigliosa storia di Henry Sugar, e sebbene la cifra stilistica del regista sia ampiamente riconoscibile, non è così per il suo autore.

"Beh, non ho un'estetica", ha esordito Anderson, riprendendo alle domane nel corso di una recente intervista.

Quando gli fanno notare che alcune persone probabilmente non sarebbero d'accordo con questa affermazione, il regista ha aggiunto: "Capisco perfettamente! Persino io posso dire: 'Beh, sì, posso confermare che è la stessa persona'. Ma è un'invenzione. Quello che facevo in Bottle Rocket era quello che avevo. Era la mia estetica. E in questo è cambiata. E ogni volta, gran parte del film successivo è influenzato da qualcosa che abbiamo fatto in quello precedente. Ad esempio, la gente spesso si riferisce a me che faccio questo tipo di riprese dolly, e Asteroid City inizia con una lunga ripresa. Andiamo da un posto all'altro e corriamo in giro. È un certo modo di girare una sequenza che non è tipico di tutti. E io lo faccio spesso".

Dopo aver citato un esempio specifico di Rushmore, Anderson ha concluso: "Sai, trovi la cosa che ti piace, e poi la rifai, la fai un po' diversa, e poi dici: 'OK, proverò una cosa diversa qui. Andrò in un'altra direzione".

Su queste pagine potete leggere la recensione de La meravigliosa storia di Henry Sugar, in arrivo su Netflix il 27 settembre; e quella di Asteroid City, in uscita nelle sale il 28 settembre successivo.