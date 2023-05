Wes Anderson: su Tik-Tok imperversa la 'Wes Anderson mania', scopriamo di che si tratta

Perché TikTok è invaso da settimane da video di imitatori di Wes Anderson che raccontano il quotidiano trasformandolo in un film del regista texano? Ecco come tutto ha avuto inizio.

Mentre Wes Anderson si trova a Cannes 2023, impegnato con la promozione del nuovo film, Asteroid City, presentato in concorso, il suo stile visivo unico fa la storia su TikTok, alimentando decine e decine di imitatori del regista texano.

Decine di video caratterizzati da inquadrature simmetriche, intertitoli, grandangoli e tavolozze di colori pastello, ttutti segni distintivi dei film di Wes Anderson, stanno invadendo TikTok grazie a un nuovo trend. Le persone di tutto il mondo stanno abbracciando il Wes Anderson style, scovandolo nella vita di tutti i giorni e creando video con la loro interpretazione dello stile classico dell'autore.

Asteroid City, Wes Anderson: "Il mio metodo di lavoro più vicino ai film degli anni '30 che a quelli moderni"

Come è nata la Wes Anderson mania su TikTok?

L'8 aprile la fotografa Ava Williams ha pubblicato il suo video ispirato allo stile di Wes Anderson. In breve tempo il video ha ricevuto oltre 11 milioni di visualizzazioni, lanciando un trend sul social media, visto che alla Williams ben presto si sono accodati altri creatori.

Nel video, la sovrapposizione del testo recita: "Farai meglio a non comportarti come se fossi in un film di Wes Anderson quando arrivo lì", prima di passare a un classico intertitolo e a riprese simmetriche girate durante un viaggio in treno verso New York.

Ava Williams ha detto a Newsweek: "Sona stata ispirata a realizzare il video dopo aver visto The French Dispatch con i miei genitori la sera prima. Stavo tornando a New York dopo una breve visita alla mia famiglia ed ero triste per essere partita così presto. Non volevo concludere il mio viaggio con una nota così triste, quindi speravo di trarre il massimo da una situazione che non era del tutto ideale".

Ispirata dalla fotografia romantica e dallo stile inconfondibile di Wes Anderson, la Williams si è messa al lavoro nel suo viaggio.

"Ho pensato a come avrei potuto godermi il viaggio se avessi romanticizzato il momento, rendendolo più eccitante e provando a godermi il viaggio in treno con stile", ha detto. "Il video è stato davvero un modo per me di documentare un momento triste e provare a godermelo".