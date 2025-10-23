Werwulf di Robert Eggers: le foto dal set svelano l'ambientazione medievale dell'horror sui lupi mannari

Le foto dal set di Werwulf anticipano cosa aspettarsi dalla nuova fatica di Robert Eggers, in lavorazione a Elstree, Regno Unito. Interpretato da Aaron Taylor-Johnson, il lupo mannaro titolare, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe e Ralph Ineson, già nel cast del precedente Nosferatu, l'horror sarà ambientato nell'Inghilterra del 13° secolo e utilizzerà l'inglese antico come linguaggioper riprodurre dialoghi fedeli all'epoca.

Che cosa ci dicono le foto dal set diffuse su Reddit?

Sbirciando le foto dal set di Werwulf condivide su Reddit, vediamo la troupe di Eggers all'opera per ricostruire il villaggio medievale in cui l'horror in costume è ambientato, per altro l'epoca è la stessa delle precedenti opere del regista come confermano le casette dai tetti di paglia in costruzione, gli edifici in pietra e l'ambientazione brulla in mezzo alla campagna.

Sulla trama per adesso si sa poco o niente. Nel corso di un q&a di qualche mese fa ospitato dal Lincoln Center, Robert Eggers ha descritto Werwulf come "la cosa più oscura che abbia mai scritto". Il film è firmato insieme al poeta irlandese Sjón, già coautore di The Northman.

Un'immersione nell'oscurità

Di recente, un membro del team di Robert Eggers ha scritto sul social BlueSky che aveva bisogno di un abbraccio dopo aver letto la sceneggiatura di Werewulf. Si profila un viaggio nell'oscurità e nella violenza più estrema, superiore anche alle pellicole precedenti. In precedenza l'Hollywood Reporter ha rivelato che Robert Eggers aveva valutato l'ipotesi di girare in bianco e nero, ma ha poi abbandonato l'idea optando per una palette di colori conforme all'epoca di ambientazione della storia.