Werwulf: Aaron Taylor-Johnson insanguinato a torso nudo nelle foto leaked dell'horror di Robert Eggers

Aaron Taylor-Johnson avvistato sul set di Werwulf, nuovo horror firmato da Robert Eggers. L'attore, alla seconda collaborazione con Eggers dopo Nosferatu, è stato fotografato mentre è impegnato nelle riprese nel Dartmoor National Park, nel sudovest dell'Inghilterra.

Le foto leaked, scattate a grande distanza, mostrano l'attore a torso nudo, insanguinato, coi capelli incolti e i muscoli in bella evidenza. Da quanto intravediamo, la scena in questione dovrebbe svolgersi quando il suo personaggio torna umano dopo essersi trasformato in un feroce lupo mannaro. Il sangue gli cola principalmente nella parte superiore del torso e in parte sul petto. L'attore si è anche fatto crescere la barba, che gli copre gran parte del viso, rendendolo quasi irriconoscibile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Che cosa sappiamo di Werwulf

Le foto di Werwulf diffuse finora hanno anticipato un'ambientazione medievale, coerente coi precedenti lavori di Robert Eggers, e un'estrema attenzione ai dettagli nella ricostruzione di ambienti e costumi.

La storia scritta a quattro mani col poeta islandese Sjón sarà, infatti, ambientata nell'Inghilterra del XIII secolo, dove il personaggio principale perseguita gli abitanti di una tranquilla cittadina di campagna. Quella che inizialmente si credeva fosse solo una leggenda o frutto della propria immaginazione si trasforma in una minaccia molto reale che costringe gli abitanti del villaggio a prendere provvedimenti. Il film, a quanto pare, affronterà anche il tema della stregoneria.

Secondo quanto riferito, Aaron Taylor-Johnson sarà affiancato dai collaboratori abituali di Eggers Lily-Rose Depp, Willem Dafoe e Ralph Ineson. Ulteriori dettagli sulla trama e sui personaggi sono ancora top secret. Il film è prodotto da Tim Bevan, Garett Bird, Eggers, Eric Fellner e Sjón. I produttori esecutivi sono Chris Columbus ed Eleanor Columbus, con Jarin Blaschke come direttore della fotografia.

Werwulf uscirà nei cinema a Natale 2026.