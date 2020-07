Werner Herzog: il nuovo documentario Fireball sarà distribuito da Apple

Il nuovo documentario diretto dal regista Werner Herzog intitolato Fireball sarà distribuito grazie alla piattaforma di streaming Apple TV+.

Il progetto rappresenta la terza collaborazione tra il filmmaker e lo scienziato Clive Oppenheimer, un esperto in vulcani che ha aiutato a realizzare Encounters at the End of the World e Dentro l'inferno.

Il film Fireball esplorerà il modo in cui le stelle cadenti, i meteoriti e altri fenomeni sulla Terra hanno contribuito a delineare la mitologia umana e concentrare la nostra attenzione su altri regni e mondi. Il progetto di Werner Herzog, ancora una volta, esplorerà il legame tra i fenomeni naturali e il loro impatto sull'umanità.

Sugli schermi ci si sposterà in vari luoghi della Terra per capire come comete e meteoriti possano contribuire a raccontare le origini della vita sulla Terra.

Fireball sarà prodotto da André Singer e Lucki Stipetić, in collaborazione con Spring Films, Richard Melman e Sandbox Films.