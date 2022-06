We Own This City: stasera su Sky Atlantic e NOW la nuova serie dal creatore di The Wire

Stasera su Sky Atlantic in prima serata e in streaming su NOW debutta We Own This City, la nuova miniserie HBO creata da David Simon.

A 20 anni dalla storica The Wire, David Simon torna con una serie tv, We Own This City - da stasera su Sky Atlantic alle 21:15 e in streaming su NOW - che racconta ancora una volta la sua citta, Baltimora, indagando la criminalità interna allo stesso Dipartimento di Polizia attraverso il tracollo della Gun Trace Task Force.

Affiancato dal suo storico collaboratore George Pelecanos, David Simon ha scritto e prodotto We Own This City, basata sull'omonimo libro documentario di Justin Fenton, un reporter del Baltimore Sun, dove lo stesso Simon aveva lavorato ai tempi di The Wire. Tra il 2017 e il 2018, otto membri della Gun Trace Task Force (GTTF) della Polizia di Baltimora sono travolti dallo scandalo di corruzione più scioccante nella storia della città. I crimini perpetrati dagli agenti lacerano ulteriormente il rapporto, storicamente travagliato, tra la polizia di Baltimora e i suoi residenti, specialmente all'interno della comunità nera. La miniserie narra nel dettaglio l'ascesa e la caduta della GTTF, scavando nella storia presente e passata dei suoi protagonisti.

Nella serie Jon Bernthal (The Walking Dead, Show Me A Hero) è il sergente Wayne Jenkins, figura centrale del dipartimento di polizia di Baltimora; Josh Charles (The Good Wife, In Treatment) è l'agente Daniel Hersl, famoso per la sua brutalità e unitosi al GTTF dopo essere stato bandito dal Distretto Est; Jamie Hector (BOSCH, The Wire) è Sean M. Suiter, un detective della Omicidi coinvolto nel caso GTTF e chiamato a testimoniare; Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) è Nicole Steele, avvocato della divisione Diritti Civili del Dipartimento di Giustizia, che indaga sulla corruzione del corpo di polizia. Nel cast anche Darrell Britt-Gibson, Rob Brown, McKinley Belcher III, David Corenswet, Dagmara Domińczyk, Don Harvey, Larry Mitchell.