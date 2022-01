We Need To Talk About Cosby: il trailer della docuserie sul processo a Bill Cosby

Al Sundance Film Festival verrà presentata in anteprima la docuserie We Need To Talk About Cosby, ecco il trailer del progetto sulle accuse rivolte a Bill Cosby.

We Need To Talk About Cosby è la docuserie in quattro parti in arrivo domenica 30 gennaio su Showtime, dopo la presentazione al Sundance Film Festival prevista per il 22 gennaio, e online è stato condiviso il trailer ufficiale.

Il video mostra alcune star del mondo dello spettacolo, giornalisti e comici mentre parlano di quello che la star della serie I Robinson rappresentava per la comunità afroamericana e di come hanno reagito alle accuse che gli sono state rivolte.

Le quattro puntate che compongono We Need to Talk About Cosby sono state dirette da W. Kamau Bell e Katie A. King è invece stata la showrunner del progetto.

La sinossi anticipa: "La serie esplora la complessa storia della vita e del lavoro di Cosby, soppesando le sue azioni con l'innegabile influenza globale attraverso interviste con comici, commentatori di eventi culturali, giornalisti e donne che condividono i loro ricordi più personali e strazianti con Cosby. Tramite materiali di archivio, Cosby rivela chi potrebbe essere sempre stato, l'antitesi della figura pubblica di sani principi che era diventa un eroe, non solo per le persone afroamericane, ma per tutti".

Bill Cosby era stato condannato a 10 anni di prigione nel 2018 con l'accusa di violenza sessuale, ma nel 2021 la Corte suprema della Pennsylvania ha deciso che doveva essere scarcerato accettando le richieste della difesa che aveva ricordato come il procuratore distrettuale Kevin Steele, nel 2015, dovesse rispettare l'accordo del suo predecessore stretto quando l'attore aveva accettato di condividere la propria testimonianza legata al caso di Andrea Constad.