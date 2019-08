We Can Be Heroes: Priyanka Chopra star del film di Robert Rodriguez

L'attrice Priyanka Chopra sarà la protagonista del film We Can Be Heroes che verrà diretto da Robert Rodríguez ed è destinato a Netflix.

We Can Be Heroes sarà il nuovo film scritto, diretto e prodotto da Robert Rodriguez e la protagonista sarà l'attrice Priyanka Chopra. Il progetto è destinato a Netflix e per ora sono stati rivelati pochi dettagli della trama e dei personaggi.

Al centro della trama di We Can Be Heroes ci sarà un gruppo di ragazzini che devono unire le forze per salvare il mondo, i loro genitori e se stessi dopo un'invasione aliena durante la quale sono stati rapiti tutti i supereroi della Terra.

La produzione non ha svelato la parte affidata all'ex star di Quantico e non resta che attendere per scoprire qualche anticipazione sul coinvolgimento di Priyanka Chopra, recentemente nel cast della commedia Non è romantico? accanto a Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam DeVine.

Robert Rodriguez ha già collaborato con Netflix in occasione della serie animata Spy Kids: Mission Critical e il suo ultimo film è stato Alita - Angelo della battaglia.

