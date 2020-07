We Are Who We Are: prime foto e teaser della serie di Luca Guadagnino per Sky-HBO

Arriverà in autunno We Are Who We Are, la serie tv diretta da Luca Guadagnino per Sky ed HBO, di cui possiamo oggi mostrarvi le prime foto e il primo teaser trailer.

Sky ed HBO hanno diffuso le prime foto e un teaser di We Are Who We Are, la prima serie tv diretta da Luca Guadagnino, uno dei debutti più attesi della stagione televisiva che arriverà in autunno su Sky e in streaming su NOW TV.

We Are Who We Are, composta da 8 episodi, è descritta come una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia.

We Are Who We Are: un'immagine della serie Sky

Disponibile in esclusiva per l'Italia a su Sky e in streaming su NOW TV ad ottobre, We Are Who We Are è la prima incursione, come si diceva, nel mondo della serialità per Luca Guadagnino, uno tra i registi italiani più apprezzati anche all'estero, famoso per Io sono l'amore e A Bigger Splash, entrambi candidati all'Oscar, ai Golden Globe e ai BAFTA, osannato da pubblico e critica per il grandissimo successo Chiamami col tuo nome, cimentatosi più di recente con il cult Suspiria, ambedue candidati all'Oscar e ai BAFTA.

We Are Who We Are: Alice Braga (Maggie) in un'immagine della serie Sky

Nel cast di We Are Who We Are troviamo Jack Grazer nei panni di Fraser, un quattordicenne timido e introverso, che da New York si trasferisce in una base militare in Veneto con la madre Sarah (interpretata da Chloë Sevigny) e la compagna Maggie (Alice Braga), entrambe in servizio nell'esercito statunitense. Tom Mercier è Jonathan, un assistente di Sarah.

We Are Who We Are: un'immagine della serie Sky

Jordan Kristine Seamón interpreta Caitlin, un'adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che vive da anni con la sua famiglia nella base e parla italiano. Rispetto al fratello maggiore Danny (Spence Moore II), Caitlin ha un rapporto più stretto con il padre Richard (Kid Cudi) che non con la madre Jenny (Faith Alabi), con la quale la comunicazione è più difficile.

Caitlin è la figura cardine del suo gruppo di amici, di cui fanno parte Britney (Francesca Scorsese), una ragazza schietta, arguta e sessualmente disinibita, Craig (Corey Knight), un allegro e bonario soldato di circa vent'anni, Sam (Ben Taylor), il geloso ragazzo di Caitlin che è anche il fratello minore di Craig, Enrico (Sebastiano Pigazzi), uno spensierato diciottenne del Veneto che ha un debole per Britney, e infine Valentina (Beatrice Barichella), una ragazza italiana.

We Are Who We Are: un'immagine della serie Sky

We Are Who We Are è una serie Sky Original coprodotta da Sky e HBO, Luca Guadagnino è lo showrunner, produttore esecutivo, sceneggiatore e regista, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Mario Gianani per Wildside, entrambe del gruppo Fremantle, con Small Forward, insieme a Guadagnino, Elena Recchia, Nick Hall, Sean Conway e Francesco Melzi d'Eril. È scritta da Paolo Giordano e Francesca Manieri insieme a Guadagnino. Distributore internazionale è Fremantle.