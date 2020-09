We Are Who We Are: i cameo nascosti di Timothée Chalamet e Armie Hammer (VIDEO)

We Are Who We Are, la serie tv di Luca Guadagnino, comprende due cameo di Timothée Chalamet e Armie Hammer, protagonisti di Chiamami col tuo Nome: ecco il video.

Luca Guadagnino ha scelto di far apparire, attraverso due brevi cameo, sia Timothée Chalamet che Armie Hammer nella serie tv We Are Who We Are, la serie tv ambientata in Italia che debutterà il 9 ottobre su Sky Atlantic.

Quando mancano meno di dieci giorni al debutto italiano di We Are Who We Are su Sky Atlantic, dagli Stati Uniti (dove la messa in onda è iniziata a metà settembre) arriva la conferma che nella miniserie diretta da Luca Guadagnino trovano spazio anche Timothée Chalamet e Armie Hammer, i due protagonisti di Chiamami col tuo nome. Come si vede nel video qui sopra si tratta di brevi cameo che però non possono che entusiasmare tutti coloro che, attraverso il film del regista italiano, si sono appassionati alla storia d'amore tra Elio (Chalamet) e Oliver (Hammer).

Kyle Buchanan del New York Times è stato il primo a confermare che Guadagnino ha coinvolto i due attori anche in We Are Who We Are, dopo che gli spettatori più attenti hanno notato proprio Timothée Chalamet camminare sullo sfondo in una scena del terzo episodio. Una fonte vicina allo spettacolo ha confermato che quel ragazzo che cammina dietro Scott Mescudi è proprio Chalamet e che quindi si tratta di un cameo a tutti gli effetti. Anche l'apparizione di Armie Hammer avverrà nello stesso modo in uno dei successivi episodi della serie tv.

We Are Who We Are: Jack Dylan Grazer (Fraser) in un'immagine della serie Sky

Ricordiamo che Chalamet e Scott Mescudi sono amici intimi nella vita reale e ora possono dire di aver condiviso lo schermo insieme in un progetto di Luca Guadagnino. Il rapper e attore statunitense, conosciuto anche come Kid Cudi, interpreta Richard, il padre della co-protagonista Caitlin (l'esordiente Jordan Kristine Seamón). In un'intervista rilasciata ad Esquire, Cudi ha detto di aver chiamato Chalamet dopo essere stato scelto da Guadagnino per la serie HBO perché era convinto che Chalamet avesse qualcosa a che fare con la sua assunzione.

Luca Guadagnino è stato irremovibile nelle interviste sul fatto che la sua nuova serie sia diversa dal suo film Chiamami col tuo Nome. Entrambi i progetti sono ambientati in Italia e seguono alcuni adolescenti mentre fanno i conti con la loro sessualità, ma il regista ha detto che il film parla del passato visto attraverso il prisma di una narrazione cinematografica mentre la serie tv riguarda il "Qui e ora". In ogni caso, adesso sappiamo con certezza che i due progetti hanno una cosa in comune, ovvero Timothée Chalamet e Armie Hammer.