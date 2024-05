Waterworld: Kevin Costner chiese al reparto effetti speciali di aggiungere capelli per 'la calvizie sulla nuca

La carriera di Kevin Costner è ricca di successi ma anche di qualche fiasco. Il più famoso è senza dubbio Waterworld, all'epoca il film più costoso mai realizzato, con un budget da 175 milioni di dollari e soli 22 incassati nel primo weekend al box-office. La produzione di Waterworld fu complicata a causa anche della location scelta per le riprese, nelle acque al largo delle isole Hawaii, ma non solo.

L'atteggiamento da divo di Costner sul set rese problematiche diverse situazioni e non contribuì a rasserenare il clima della lavorazione. Negli anni successivi all'uscita del film emersero diversi aneddoti riguardo ai vizi di Costner che non aiutarono certo la produzione. Furono numeroso le vicissitudini nate proprio dal divo di Hollywood. Waterworld sarà in onda stasera alle ore 21.10 su Iris (canale 22).

I problemi di Waterworld

Kevin Costner in una scena di Vizi di famiglia

Kevin Costner si spostava da e verso il set con un lussuoso motoscafo noleggiatogli da Universal, alloggiando in una villa con vista oceano da 1800 dollari al giorno dotata di maggiordomo e piscina privata, in base a quanto riporta il Los Angeles Times. Circolarono voci su una relazione fedifraga di Costner, all'epoca sposato con Cindy Silva, con la danzatrice Michele Amaral. Voci che il regista respinse immediatamente ma che portarono ad un divorzio pari a 80 milioni di dollari.

Le tensioni delle riprese, che durano sei mesi in più del previsto, furono aggravate anche dalle richieste in post-produzione. Kevin Costner avanzò una bizzarra richiesta al reparto degli effetti speciali: chiese che gli venissero aggiunti dei capelli per nascondere la sua calvizie. Una richiesta che fece aumentare ulteriormente il budget del film.

In seguito al flop, la carriera di Kevin Costner ricevette un duro colpo e i suoi atteggiamenti sul set lo perseguitarono per decenni fino alla serie Yellowstone, che confermò in parte il carattere esigente dell'attore. Pare che Costner avesse una lista di richieste in cambio di un suo ritorno per la seconda metà della quinta stagione; richieste che Taylor Sheridan non avrebbe deciso di soddisfare, causando l'addio allo show del regista di Horizon.