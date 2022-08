Watchmen: Neil Gaiman il suo contributo al fumetto di Alan Moore

Scopriamo che Neil Gaiman ha contribuito ad aiutare il maestro Alan Moore con la sua serie seminale a fumetti Watchmen. Gaiman e Moore sono amici da lungo tempo, con Moore che ha avuto un ruolo determinante per aiutare Gaiman a imparare come si scrivono i fumetti.

Nel corso di un'intervista con Rolling Stone, Neil Gaiman ha svelato alcuni dettagli della loro amicizia confermando di avere avuto un piccolo ruolo occupandosi di fare ricerche per conto di Alan Moore mentre stava creando la storia di Wathcmen.

"Questo è stato il mio piccolo contributo a Watchmen, anche se ero incredibilmente orgoglioso di averlo fatto", ha detto Gaiman . "Inizialmente mi ha telefonato e mi ha detto: 'Sei un uomo istruito. C'è una citazione 'Il giudice di tutta la terra non dovrebbe fare bene?' Non riesco a ricordare da dove viene, ma voglio citare questo.' Sono andato a controllare e gli ho detto 'OK, è dal Libro di Giobbe. dopo, mi ha telefonato dicendo 'Ho bisogno di una citazione per...' Penso di avergli trovato la citazione 'fratello dei draghi, compagno dei gufi.' E gli ho procurato del materiale sui gufi che ha poi usato sul retro. È stato divertente essere il ricercatore di Alan. Ero ricercatore di gufi e altre cose curiose. E poi gli ho trovato la poesia di Halloween (Hallowe'en di Eleanor Farjeon) citata nel numero otto). È stato divertente. E poi il mio nome è in prima pagina su Watchmen, il che è adorabile."