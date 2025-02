Neil Gaiman: l'ex moglie Amanda Palmer respinge le accuse di traffico di esseri umani

Amanda Palmer, ex moglie di Neil Gaiman, ha respinto le accuse di traffico di esseri umani, dopo essere stata citata in una causa legale intentata da un'ex dipendente della coppia.

Questa settimana, negli Stati Uniti, sono state avviate delle cause civili contro l'ex coppia: Scarlett Pavlovich, la loro ex tata neozelandese, ha accusato Gaiman di aggressioni, percosse e di averle inflitto stress emotivo (accuse che l'autore ha negato). Pavlovich ha inoltre dichiarato che Palmer è stata negligente e coinvolta nel traffico di esseri umani.

Le accuse a Gaiman e Palmer

Secondo la denuncia di Pavlovich, che include accuse di stupro e traffico di esseri umani, Gaiman e Palmer avrebbero sfruttato la sua vulnerabilità, approfittando delle difficoltà economiche e dei problemi di salute mentale di Pavlovich. Nella causa, si sostiene che Gaiman abbia sfruttato la situazione fragile della donna, che rischiava di perdere il lavoro, l'alloggio e il supporto promesso per la sua carriera futura.

In particolare, Gaiman viene accusato di essersi costruito una reputazione di femminista, un dettaglio che avrebbe convinto Pavlovich ad accettare il lavoro. La donna, a causa degli abusi subiti, avrebbe avuto pensieri suicidi, che l'hanno portata al ricovero in un centro psichiatrico.

Scarlett Pavlovich è solo una una delle otto donne che, nei mesi precedenti, hanno accusato Gaiman di abusi e violenze sessuali.

Le dichiarazioni di Amanda Palmer

Secondo quanto riportato dalla BBC, Palmer ha utilizzato i social media per negare in generale le accuse a suo carico, spiegando che non intende rispondere nei dettagli alle accuse specifiche. Palmer, membro della band Dresden Dolls, è stata sposata con Gaiman dal 2011 al 2022 e i due hanno avuto un figlio nel 2015.

"Ringrazio tutti voi per aver rispettato la mia richiesta di privacy in questo momento così difficile. Devo proteggere mio figlio e il suo diritto alla privacy. Con questa priorità, non risponderò alle accuse specifiche, ma posso affermare che le neghiamo. Risponderò nel momento opportuno. Il mio cuore è con tutti i sopravvissuti", ha scritto Palmer sui suoi canali social.

A gennaio, Neil Gaiman aveva negato le accuse di cattiva condotta sessuale mosse contro di lui. La controversia ha avuto ripercussioni professionali: il suo editore, Dark Horse Comics, ha annullato i suoi progetti futuri, mentre l'adattamento teatrale britannico del suo libro Coraline è stato ritirato dal programma. Inoltre, Gaiman è stato abbandonato dal suo agente.