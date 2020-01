Watchmen 2: la serie potrebbe tornare, la decisione spetta a Damon Lindelof

Watchmen ha conquistato la critica e gli spettatori e HBO ha ora spiegato che la realizzazione di una seconda stagione non è del tutto esclusa, lasciando aperta la porta alle possibili idee per una continuazione.

Casey Bloys, responsabile della programmazione di HBO, ha infatti parlato apertamente della possibilità che vengano girati nuovi episodi. Il reponsabile della tv via cavo ha spiegato: "Damon Lindelof ha compiuto un lavoro meraviglioso. Gli concederemo il tempo di pensare a quello che vuole fare e asseconderemo le sue scelte. E ha detto pubblicamente che se avrà un'idea è disposto a realizzarla, ma per ora non ha proposto nulla, quindi aspetteremo e scopriremo cosa ha intenzione di fare".

Bloys ha proseguito: "Voglio realizzare ciò che desidera Damon, che si tratti di un altro capitolo di Watchmen o di qualcosa di diverso. Damon è la persona con cui voglio lavorare. Sarei felice se venisse realizzata un'altra stagione o versione di Watchmen, o qualcosa di completamente diverso, ma spetta a lui deciderlo".

Il reponsabile della tv via cavo ha inoltre ricordato come la serie, pur essendo basata sulla graphic novel del 1986, sia frutto dell'immaginazione e del talento di Lindelof, quindi è difficile poter immaginare cosa potrebbe accadere in futuro.

Watchmen 1x08, la recensione: come si crea qualcosa di bellissimo